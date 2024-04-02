Может ли начальник отказать пойти в отпуск не по графику? 2.04.2024, 16:28

Объяснила адвокат.

«Отпуск по графику запланирован на июнь. Но я бы хотела пойти пораньше, так как появилась возможность купить недорогой тур. Может ли мне отказать начальник пойти в отпуске не по графику? У меня все же уважительная причина», - задал вопрос «АиФ» жительница Мозыря.

Возможность купить недорогой тур – это не уважительная причина для переноса отпуска. Тем не менее если соглашение с нанимателем будет достигнуто, то это возможно, отвечает адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Марчук.

Трудовой отпуск может быть перенесен или продлен: при временной нетрудоспособности работника; при наступлении срока отпуска по беременности и родам; в случае привлечения работника к выполнению государственных обязанностей с правом на освобождение от работы.

Также отпуск можно перенести при совпадении трудового отпуска с отпуском в связи с получением образования (если работник оформил такой отпуск перед трудовым отпуском или во время последнего после получения вызова учреждения образования); в случаях невыплаты работнику в установленный срок среднего заработка за время отпуска, а также с согласия сторон и др.