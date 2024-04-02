Президент Ботсваны пригрозил подарить Германии 20 тысяч слонов 2.04.2024, 21:05

Мокгвитси Масиси заявил, что «это не шутка».

Президент Ботсваны пригрозил Германии направить ей 20 тыс. слонов в ответ на возможный запрет ввоза охотничьих трофеев из Африки, передает издание Bild.

Ранее немецкие «зеленые» во главе с министром окружающей среды Германии Штеффи Лемке заявили о возможности введения запрета или ограничений на ввоз охотничьих трофеев.

В ответ глава Ботсваны Мокгвитси Масиси заявил, что если европейские политики лучше разбираются в вопросе, то они должны показать, как можно жить со слонами без охоты. «20 тыс. диких слонов для Германии. Это не шутка», — заявил он в интервью Bild.

По словам президента, для них такая практика является нормальной. Ранее власти Ботсваны, которая насчитывает более 130 тыс. слонов, передали 8000 из них Анголе.

Правительство африканской страны считает, что от запрета может пострадать не только их государственная казна, но и заповедники, которые обеспечивают сохранение и контроль популяции диких животных, а также обычное население Ботсваны.

Масиси подчеркнул, что его страна страдает от перенаселения слонов, которые затаптывают людей, уничтожают посевы и опустошают деревни. Охота, по его словам, является средством контроля популяции, а запрет способствует развитию браконьерства.

Обязательным условием подарка Масиси назвал то, что слоны должны будут оставаться в Германии в свободном выгуле. «Если они вам так нравятся, то, пожалуйста, примите от нас этот подарок. Вы должны жить с животными так, как вы говорите это делать нам», — сказал президент.

Как отмечает издание, ранее против запрета на ввоз охотничьих трофеев из Африки выступил министр охраны окружающей среды Намибии. Он назвал решение «незаконным» и «неоколониальным».