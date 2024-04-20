Выжженная земля: последствия удара по РЛС «Контейнер» в Мордовии показали со спутника 20.04.2024, 8:46

6,870

Уникальные кадры.

OSINT-аналитики продемонстрировали спутниковые снимки, на которых можно увидеть 200-метровый участок выжженной земли возле антенны российской РЛС 29Б6 «Контейнер» в Мордовии, которую ГУР атаковало 17 апреля. В аккаунте OSINTtechnical сервиса микроблогов Х опубликованы подробности.

В сообщении указано о том, что украинские войска ударили и повредили одну из приемных антенн единственного в России загоризонтного радиолокатора 29Б6 «Контейнер», расположенного за пределами Ковилкино.

Изображения Sentinel-2, сделанные ранее сегодня, показывают примерно 200-метровый участок выжженной земли вдоль западной антенны.

OSINT-аналитики отметили, что назначение РЛС — обеспечить мониторинг воздушного пространства на большие расстояния и обнаружение баллистических ракет.

Ukrainian forces appear to have struck and damaged one of the receiving antennas on Russia's only 29B6 Container over-the-horizon radar, located outside of Kovylkino.



Sentinel-2 imagery from earlier today shows a roughly 200m patch of scorched ground along the western antenna. pic.twitter.com/lvtcYofnK5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 19, 2024

Удар по РЛС «Контейнер» в Мордовии

В среду, 17 апреля, ГУР провело повторную спецоперацию по поражению радиолокационной станции (РЛС) в российском Ковылкине в Мордовии. Двухкоординатная загоризонтная радиолокационная станция 29Б6 «Контейнер» подверглась атаке. Она входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Целью для дронов была именно эта система.

Украина, по информации Forbes, использовала дальнобойные дроны, чтобы поразить массивный радар, но попытка была неудачной. Во время второй атаки уже было ближе к цели. Дроны приблизились к радиолокационной установке со 145 мачтами, высота каждой из которых — около 30 метров. Журналисты утверждают, что на опубликованных записях зафиксирован модифицированный спортивный самолет «Аэропракт А-22» летит в сторону РЛС «Контейнер». Затем клубы дыма поднимаются над местом взрыва.