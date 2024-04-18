Единственная в своем роде: чем особенна РЛС «Контейнер», по которой ударила Украина 3 18.04.2024, 9:14

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Россия потратила на ее разработку и изготовление 15 лет.

Утром 17 апреля ГУР Минобороны Украины второй раз ударило дронами по российской загоризонтной РЛС 29Б6 «Контейнер» в Мордовии. Чем особенная эта система рассказывает издание Defense Express.

Сообщается, что «Контейнер» — это самый мощный радар, который есть в распоряжении России. Более того, он существует в единственном количестве.

В материале говорится, что что разработка и изготовление 29Б6 «Контейнер» проходили с 1995 по 2000 год, с 2002 по 2012 год шли испытания. И только в 2012 году Минобороны РФ официально сообщило о постановке на опытно-боевое дежурство РЛС 29Б6 «Контейнер». При этом полноценное боевое дежурство началось только в 2019 году.

Отмечается, что в 2012 году в Минобороны сообщали о намерениях разместить вторую РЛС 29Б6 «Контейнер» на Дальнем Востоке. Тогда предполагалось, что боевое дежурство стартует в 2018 году, но уже в 2020-м стало известно, что срок сдвинулся на 2024 год.

«С возведением второй такой станции очевидны проблемы», — пишут аналитики.

Сообщается, что российские пропагандисты еще в 2020 году признали, что РЛС «Контейнер» имеет «мертвую зону» обзора ориентировочно в 900 километров. Именно поэтому ее и переместили так глубоко на территорию РФ – в Мордовию.

Аналитики предположили, что если данные о «мертвой зоне» действительно верны, то это «может намекнуть» на то, почему РФ не заметила вылет БПЛА ГУР для удара по РЛС.

Для чего нужна РЛС «Контейнер»

Издание пишет, что по одной из версий дальность действия РЛС 29Б6 до 2000 километров включительно. Станция должна обнаруживать баллистические и крылатые ракеты. Правда, есть и другая версия, которая говорит о том, что «Контейнер» может обнаруживать объекты на расстоянии до 2800 километров. И речь идет не только о ракетах, а даже самолетах типа F-35.

Аналитики предположили, что 29Б6 «Контейнер» может вести постоянный мониторинг воздушного пространства Украины. Поражение этого объекта поможет защитить украинское небо.

Удар по РЛС «Контейнер»: что известно

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины провело повторную спецоперацию по поражению радиолокационной станции (РЛС) в российском Ковылкино в Мордовии.

Так, беспилотники ГУР пролетели более 600 км и атаковали 590-й отдельный радиотехнический узел воинской части 84680. Целью для дронов был загоризонтный радиолокатор 29Б6 «Контейнер» с дальностью обнаружения целей примерно 3000 км и высотой обнаружения более 100 км.

Отметим, что о первой атаке на «Контейнер» в Мордовии СМИ сообщали еще 11 апреля.

Позже СМИ написали, что такой атакой Украина могла пересечь «красные линии» президента РФ Владимира Путина. Так, глава Кремля не раз акцентировал внимание командования НАТО и его партнеров на том, что у России есть оружие, «способное поражать цели на их территории».