США начнут передавать Украине оружие сразу же после решения Конгресса 2 20.04.2024, 10:57

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В Белом доме сделали важное заявление.

Белый дом ожидает, что поставки вооружения Украине начнутся сразу после того, как Конгресс США примет законопроект о продлении финансирования помощи.

Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

На вопрос, как быстро начнутся новые поставки военной помощи Украине после решения Конгресса, спикер сказала: «Сразу же».

«Как мы неоднократно говорили, украинцы уступали территории по бездействию Конгресса. Но мы очень благодарны, что Конгресс двигается вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы это (помощь Украине, - ред.) был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь», - сказала Жан-Пьер.

Спикер также добавила, что цель российского диктатора Владимира Путина - захватить Украину. Она отметила, что США не могут этого допустить.

Что этому предшествовало

Напомним, американские законодатели с сентября 2023 не могут договориться о продолжении финансирования помощи Украине.

Республиканцы блокируют решение о поддержке Украины. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил разделить законопроект Сената на четыре отдельных документа.

Вчера, 19 апреля, Палата представителей принялась рассматривать инициативу Джонсона. Один из законопроектов предусматривает помощь Украине в 60 млрд долларов.