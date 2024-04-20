Нашли «ключик»: как Украине удалось впервые сбить ракеты Х-22 20.04.2024, 11:13

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До нее было сложно добраться.

Украина впервые с начала полномасштабной войны сбила вражескую ракету Х-22. Она сильно неточная, но до нее было сложно добраться.

Об этом «24 Каналу» рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что дальность этой ракеты – около 300 километров. Но она существенно неточная. Отклонение от цели может доходить до 1 километра.

Как удалось сбить эту ракету

Как отметил Свитан, со временем Россия модернизировала эту ракету. Тогда вышли Х-32, которые уже значительно точнее предыдущих.

«В общем уничтожение ракет Х-22 – серьезная задача. До сих пор не удавалось сбивать эти сверхзвуковые ракеты. Хотя там есть несколько механизмов, как бы можно было ее «подловить». Но они достаточно сложные.

«Нашли наши «ключик» к этой ракете. Там есть механизмы, как можно сбить эту ракету. Возможно, это было перемещение некоторых зенитных ракетных комплексов, которые могут бороться с этой ракетой», – сказал Свитан.

Кроме того, есть и другие механизмы. В свое время еще в СССР были тренировки с Х-22. Тогда отрабатывали вариант сбивания этих Х-22, когда она сбрасывает скорость и делает «горку» перед попаданием. В этот момент по Х-22 может отработать даже С-300, но должно сойтись много факторов.