СБУ, ГУР и спецназ Украины провели дерзкую операцию на территории РФ 3 20.04.2024, 13:05

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Дроны поразили три электроподстанции и базу хранения горючего в России.

В ночь на 20 апреля в восьми регионах РФ раздавались взрывы. Поражены не менее трех электроподстанций, питавших российский ВПК и база хранения горючего.

Ночная «бавовна» в России является результатом совместной операции СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников в спецслужбах.

Министерство обороны РФ утром 20 апреля заявило об отражении атаки дронов над рядом российских областей. 50 дронов, заверили в России, якобы были сбиты над восемью регионами РФ: Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

В МО РФ о последствиях атаки не рассказали, в то же время, по данным источников OBOZ.UA в украинских спецслужбах, ночью в России было поражено по меньшей мере три электроподстанции и база хранения горючего, где вспыхнули пожары.

По данным источников, это была совместная операция СБУ, ГУР и ССО ВСУ. Целью для ударов стала энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

«Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат – успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России», – отметил источник.

По данным российского издания «ВЧК-ОГПУ», ночью горела нефтебаза «Кардымово» в Смоленской области: она принадлежит российской компании «Лукойл».