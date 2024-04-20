Британская разведка раскрыла, чем сбили российский бомбардировщик Ту-22М3 3 20.04.2024, 15:10

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Это оружие уже использовалось для уничтожения другого редкого самолета.

Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 был сбит украинской ракетой С-200. Кроме того, отмечается, что за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ потеряла по меньшей мере 100 боевых самолетов. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Эксперты напоминают, что информацию о сбитии одного из бомбардировщиков сообщила военная разведка Украины, а в сети распространялись сообщения о том, что Ту-22М потерял контроль в воздухе и впоследствии упал в поле.

Министерство обороны России подтвердило, что бомбардировщик разбился и что поисково-спасательная операция продолжается, но не признало сбитие.

По данным британской разведки, сообщения о применении ракеты С-200 являются правдивыми и это событие стало очередной успешной украинской атакой против ВВС РФ.

Эксперты считают, что эта ракетная система, вероятно, является той же самой, что использовалась для сбития российского А-50У 23 февраля 2024 года.

«Это первый случай сбития стратегического бомбардировщика средствами ПВО Украины. Вполне вероятно, что на сегодня Россия потеряла не менее 100 боевых самолетов», - подчеркивают в минобороны Британии.