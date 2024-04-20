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В США одобрили законопроект, который позволяет передачу Украине замороженных активов РФ

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  • 20.04.2024, 20:31
  • 1,826
В США одобрили законопроект, который позволяет передачу Украине замороженных активов РФ

Теперь слово за Сенатом.

Палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает разрешение на передачу Украине замороженных активов России.

Как свидетельствуют итоги голосования, за законопроект проголосовали 360 конгрессменов. Еще 58 высказались против.

Украина в рамках этой процедуры может получить почти $8 млрд. Но теперь законопроект должен принять Сенат США.

Напомним, сегодня палата представителей Конгресса США проголосует за пакет военной помощи Украине.

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