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В Швеции заинтересовались загадочным танкером бизнесменов, связанных с Лукашенко

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  • 20.04.2024, 21:07
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В Швеции заинтересовались загадочным танкером бизнесменов, связанных с Лукашенко

Они десятилетиями занимались торговлей нефтью.

Владельцами нефтяного танкера Zircone у берегов шведского острова Готланд являются российский олигарх и латвийский нефтяной магнат, которые были замечены в торговле нефтью с Лукашенко, пишет SVT. Ранее телекомпания утверждала, что ежедневно с судна перекачивается топливо для российского теневого флота.

Несколько шведских ведомств выясняют, можно ли остановить операцию.

По данным ресурса, латвийская компания Fastbunkering с 2022 года продала топливо более чем 500 судам, почти все они следовали в Россию или из России. Операции происходят в море, и многие из задействованных судов являются старыми и экологически опасными, говорится в материале.

Владельцами компании, зарегистрированной в латвийском реестре предприятий, являются гражданин Латвии Алексей Чулец и Сергей Пастерс, имеющий российское и мальтийское гражданство, утверждают авторы.

Как пишет ресурс, они десятилетиями занимались торговлей нефтью, а в 2022 году журналистcкое расследование выявило их ключевую роль в экспорте попавших под санкции нефтепродуктов из Беларуси.

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