В Кремле «стрелка» намечается 3 Телеграм-канал «Вольнодумец»

21.04.2024, 12:50

8,758

Путина хотят спросить, что за «подстава».

То, чего боялись в Кремле, случилось.

Вчера Палата представителей США проголосовала за выделение помощи Украине в размере $60,8 млрд. Был принят также законопроект H.R. 8038 «Мир через силу в 21-м веке», который наделяет американского президента полномочиями по введению новых санкций против Москвы и Тегерана.

После утверждения Сенатом США указанных законопроектов, Белый Дом может конфисковывать замороженные российские активы и направлять их на восстановление украинской инфраструктуры, разрушенной российскими войсками.

Речь идет о 300 миллиардах долларов путинской России, размещенных в Западных банках. По информации американских СМИ речь пока идет только о 5 млрд долларов россиян в американских банках, которые могут быть выделены Украине. Вот этого в Кремле боялись больше, чем военной помощи Украине.

Заимствования Кремля у Китая и использование Ирана, как главного партнера в войне с Украиной, уже не только лишило Россию надежд на возврат в цивилизованное сообщество демократических стран, но и ставит под сомнение дальнейшее существование самого кремлевского режима.

Крушение российской экономики, держащейся на нефти и газе не так страшно Кремлю, как возможный бунт олигархической верхушки России, теряющей наворованные деньги, давно задающих друг другу вопрос: «А зачем нам это? Жили же себе спокойно. И денег, и земли было всем вдосталь! Зачем войной на Украину поперлись?». А виновный в этом только один, которому захотелось «собирать» чужие земли.

Кажись, в Кремле стрелка намечается, где пацаны спросить хотят, что за «подстава?».

Телеграм-канал «Вольнодумец»