«У Путина остался максимум месяц» 2 21.04.2024, 13:55

13,872

Фото: Getty Images

Окно возможностей после решения Конгресса США закрывается.

Вчера, 20 апреля, Конгресс США принял долгожданное решение о возобновлении военной помощи Киеву. Оно сыграет очень важную роль в балансе сил на фронте.

Об этом в своем блоге в Telegram написал Александр Кушнарь - главред издания Newsader и военный обозреватель.

США не намерены больше затягивать поставки вооружения ВСУ. Ожидается, что первая партия помощи поступит уже через пару недель. А это значит, что для армии РФ ситуация на фронте значительно осложнится.

«По моим оценкам, у Путина еще есть максимум месяц для попыток использовать окно на фронте. Дальше, по мере усиления пакетов помощи для ВСУ и по мере поступления все новых F-16, это окно надолго, если не навсегда, закроется», - рассказал Кушнарь.

Он отметил, что России последние пару месяцев удавалось достигать «микродостижения» на фронте благодаря чрезмерному истощению собственных войск и дефициту вооружения у Киева. Однако уже через месяц ситуация для Украины значительно улучшится.

«Далее Кремль ожидает еще большее истощение уже без продвижения», - констатировал журналист.

Вероятно, в ближайшие пару недель РФ активизирует усилия по прорыву украинского фронта. Стоит также ожидать массированных ракетно-дроновых ударов по энергетике и логистике Украины.