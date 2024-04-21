В самых глубоких частях океана скрывается странное существо 2 21.04.2024, 15:36

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Фото: NOAA Office of Ocean Exploration and Research

Оно быстро растет и медленно стареет.

Океан покрывает больше половины поверхности Земли и является домом для множества животных. Некоторые из них обитают в самых глубоких слоях океана, а потому остаются малоизученными. Например, тихоокеанские полярные акулы, которые являются одними из крупнейших рыб в океане, но нам все еще слишком мало известно о них, пишет IFLScience.

Тихоокеанские полярные акулы тесно связаны с гренландскими акулами, причем до такой степени, что могут скрещиваться. Однако они также находятся в уязвимом положении, а потому ученые создали «единый центр» информации о медлительных видах акул, чтобы защитить их от вымирания и восполнить пробелы в наших знаниях.

Известно, что тихоокеанские полярные акулы являются одними из крупнейших обитателей океана — их длина достигает 4,3 метра, однако ученые предполагают, что взрослые особи, обитающие в самых глубоких частях океана, могут достигать 7 метров. Кроме того ученые подозревают, что представители этого вида имеют невероятную продолжительность жизни.

В сравнении с гренландскими акулами, эти морские гиганты остаются малоизученными. По мнению ученых, это связано с тем, что они не представляют коммерческой ценности, их среда обитания недоступна для человека и они редко встречаются в океане. Кроме того отлов столь крупных морских обитателей сопряжен с рисками.

По словам соавтора исследования Синди Трибузио, зная слишком мало о представителях этого вида, ученым чрезвычайно сложно понять, как защитить этот вид от вымирания. Чем больше информации ученым удастся собрать в будущем, тем выше шансы, что они смогут сохранить вид.

Команда приступила к штудированию научной литературы и смогла обнаружить несколько удивительных фактов об этих животных. Во-первых, генетические исследования показали, что полярных акул на самом деле может быть больше, чем считалось ранее. Ученые обнаружили, что в этом роду всего три крупных вида:

тихоокеанская полярная акула;

южная полярная акула;

гренландская акула.

Во-вторых, некоторые предыдущие исследования указывают на невероятную продолжительность жизни этих существ. Ученые использовали радиоуглеродное датирование для анализа глазных хрусталиков и обнаружили, что скорость роста акул в два раза выше, чем у гренландских. Однако значительно медленнее, чем у многих других рыб. Ученые также исследователи неполовозрелую самку тихоокеанской полярной акулы, которую им удалось выловить, и обнаружили, что этот вид характеризуется чрезвычайным долголетием.

Таким образом, в новом исследовании команда смогла сделать сразу несколько открытий о тихоокеанских полярных акулах: они быстро растут, имеют задержку полового созревания и отличаются большой продолжительностью жизни. Ученые опасаются, что все это может сделать их более уязвимыми к чрезмерному вылову рыбы.