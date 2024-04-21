«За небольшие деньги научилась делать свое лицо красивее» 21.04.2024, 17:03

Белоруски рассказали, как проходили курсы у популярных и не очень блогеров.

В интернете можно научиться практически всему. Курсы продают как профессионалы, так и дилетанты. Журналисты «Вечернего Бобруйска» собрали пять историй могилевчанок, которые получали новые знания онлайн.

Алина, 29 лет: «Примерно 50% информации с курса для меня оказалось новой и полезной»

– Два года назад покупала за 500 рублей курс по копирайтингу у популярного блогера. Опыт написания статей у меня к тому времени был, но хотелось научиться писать именно для соцсетей.

Подход был серьезный, в течение двух месяцев мы постоянно сдавали домашние задания, которые проверяли кураторы. Примерно 50% информации с курса для меня оказалось новой и полезной.

Уже после обучения я стала читать много книг по копирайтингу разных авторов и сделала вывод, что на курс идти было не обязательно. Для новичка – да, полезно. Для профи хватит книг.

Читая несколько новинок в год, будешь в курсе трендов и обязательно узнаешь что-то новое и полезное.

Марта, 27 лет: «Я была злая и недовольная, хоть и похудела 3 кг»

– Дважды покупала курсы, чтобы сбросить несколько килограммов. Это было что-то типа марафона по питанию и спорту. Первый курс приобрела четыре года назад. Он назывался «Тело и питание», был недешевый, стоил в районе 360 рублей. Длился около трех месяцев. Акцент был на регулярный спорт и строгое питание по меню.

Спустя год проходила еще один подобный курс, уже у другого специалиста. Они оказались практически идентичны, расхождения были только в питании. По сути это была диета с серьезными ограничениями. Например, можно было съесть чуть ли не килограмм творога, но что-то другое запрещалось категорически. Сладкое там исключалось полностью.

В итоге я была злая и недовольная, хоть и потеряла 3 кг за время курса. На предыдущем марафоне был примерно такой же результат.

В целом осталась недовольна. Из-за ограничений в питании все равно срывалась и очень легко набирала обратно эти 3 кг. За неделю. А потом еще парочку сверху.

Как по мне, такие курсы подойдут тем, кто решительно настроен полностью поменять свое питание и образ жизни, а не стремится только к временному похудению. Нужна сила воли, чтобы жить так всю оставшуюся жизнь. Если она у человека есть, тогда курс пойдет на пользу. Иначе проще найти своего тренера и ходить на тренировки, ну и следить за питанием.

Большой минус, что никто тебе не скажет, правильно ты делаешь упражнения или нет. И не у всех дома есть огромное зеркало, чтобы видеть, как занимаешься. А если и есть, оно все равно не поможет избежать ошибок. А если делать упражнения неправильно, они могут пойти во вред.

На курсе был куратор, я присылала отчет по питанию, слышала критику, расстраивалась.

Нужно было готовить по рецептам, которые предоставляли. Может быть, если бы я жила одна, у меня было бы больше мотивации это готовить. Но часто это было просто невкусно. И не только муж не собирался это есть, но и я сама.

В защиту курса скажу, что его проходила и моя подруга, ей все нравилось гораздо больше. Но опять-таки, когда он закончился, она снова набрала сброшенные килограммы. Питание, которое там предлагали, в жизнь она не внедрила, только оставила освоенные на курсе физические упражнения.

Елена, 39 лет: «Наконец-то научилась чистить зубы!»

– Лет семь назад проходила курс у питерского стоматолога. Там были подробные инструкции, как выбирать зубную пасту, щетку, скребок для языка и все такое прочее. И примеры качественных средств. Цену курса не помню совершенно, какая-то адекватная.

Не скажу, что до курса я совсем плохо чистила зубы. Но после него наконец-то научилась делать это правильно! Не представляю теперь жизнь без эклектической зубной щетки, монопучковой щетки и зубной нити. К стоматологу стала ходить реже, а когда прихожу, всегда получаю комплимент о качестве гигиены. Так что курс оправдал себя полностью.

Марина, 37 лет: «Полученных знаний недостаточно, чтобы чувствовать себя вправе консультировать клиентов»

– О профессии «нутрициолог» я узнала от российского блогера, которого читала. Блогер часто рассказывала, как поставила свою семью на ноги после ковида, и все благодаря знаниям по нутрициологии. А также сбросила килограммов двадцать.

Когда у нее началось обучение по нутрициологии, я задумалась. Во мне как раз тогда собралось новых 5 кг, от которых хотелось избавиться. К тому же тема питания меня уже давно интересовала.

Восьмимесячный профессиональный курс в 2020 году стоил 800 долларов, сумму можно было оплатить частями. По окончании выдавался диплом профессиональной переподготовки государственного образца.

У меня были претензии к формату курса, хотелось более частой и четкой обратной связи от куратора. Ее не хватало.

Полученные знания считаю качественными, но недостаточными, чтобы чувствовать себя вправе консультировать клиентов. Нужно прочесть еще кучу книг и пройти пару обучений как минимум. Но в своей жизни и жизни семьи все нутрициологические штуки применяю постоянно.

Ольга, 32 года: «Результат от фейс-йоги увидела уже в первые недели»

– Моя проблема – отеки на лице, с которыми умеет справляться фейс-йога. В конце 2023 года дождалась акции и со скидкой купила курс по фейс-йоге за 50 рублей.

Он длился около месяца, а результат увидела уже в первые недели. Понимаю, что это долгая работа. Если есть недовольство морщинами или отечностью лица, фейс-йога точно поможет, но надо заниматься регулярно. По правилам массаж лица нужно делать два раза в день. Два я делаю не всегда, но один раз – обязательно.

Это хорошая альтернатива инъекциям для лица. Но надо осознавать, что массаж лица придется делать каждый день, наверное, до конца жизни. И помнить, что все между собой связано, и чтобы лицо выглядело действительно шикарно, нужна еще и физическая нагрузка для тела.

Курсом осталась довольна, ведь за небольшие деньги научилась делать свое лицо красивее. Самое главное – больше нет отечности.