Украина разорвала сотрудничество с МЧС Беларуси 22.04.2024, 7:33

Об этом рассказал глава белорусского министерства.

Украина разорвала сотрудничество с МЧС Беларуси по теме предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.

Ранее Киев разорвал договор о сотрудничестве приграничных областей Украины и Республики Беларусь, подписанное 12 мая 1997 года.

Также было прекращено действие межправительственного соглашения о межрегиональном и приграничном сотрудничестве между Украиной и Беларусью от 22 мая 2013 года.