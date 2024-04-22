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Украина разорвала сотрудничество с МЧС Беларуси

  • 22.04.2024, 7:33
Украина разорвала сотрудничество с МЧС Беларуси

Об этом рассказал глава белорусского министерства.

Украина разорвала сотрудничество с МЧС Беларуси по теме предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.

Ранее Киев разорвал договор о сотрудничестве приграничных областей Украины и Республики Беларусь, подписанное 12 мая 1997 года.

Также было прекращено действие межправительственного соглашения о межрегиональном и приграничном сотрудничестве между Украиной и Беларусью от 22 мая 2013 года.

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