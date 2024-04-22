«В РФ испугались»: почему Песков нервно отреагировал на новости из США 22.04.2024, 8:54

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Создан прецедент.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков пригрозил США «ответом» на конфискацию российских активов, за которую конгрессмены проголосовали 20 апреля. Речь идет всего лишь о пяти миллиардах долларов. Почему это решение повлияло на россиян, несмотря на сравнительно небольшую сумму средств, в эфире Radio NV рассказал политолог Игорь Рейтерович.

— Потому что это прецедент. Потому что все прекрасно понимают, что эта история о намеке Европе: «Смотрите, мы делаем шаги, мы принимаем уже законодательные акты». Они неоднозначные — в том смысле, что [президент США Джо] Байден, например, может сделать, а может и нет. Но они создают механизм, инструмент, с помощью которого этот вопрос можно уже быть конкретно решать.

И это очень прямой месседж для Европейского Союза, у которого гораздо больше замороженных российских активов. Там несколько сотен миллиардов.

И в этом контексте в России испугались, потому что это, действительно, прецедентная история. Они же прекрасно понимают, что в США, Британии, Канаде, Австралии, в некоторых европейских других странах действует прецедентное право. И даже если там действует континентальная модель, в целом по всему Европейскому Союзу, тем не менее не вспомнить об этом прецеденте им будет очень сложно. Потому что теперь юристы, которые в Европе занимаются вопросами аргументации по замораживанию этих активов, получают дополнительный козырь, фактор, который они могут использовать в обосновании, которое они уже в июне положат, я так понимаю, на стол европейским лидерам. И понятно, что история США теперь будет играть совсем другими красками.

В России прекрасно понимают, к чему это финально может привести. Кроме того, это же очень важный символический шаг, который показывает, что «никто с вами не будет договариваться так, как вы хотите, и не будет делать вид, что мы не видим каких-то ваших активов или чего-то другого». То есть это сигнал, что противостояние продолжается, и оно продолжается совсем не по тому сценарию, по которому хотела бы Россия.

Отсюда такая быстрая, паническая и истеричная в некоторой степени реакция того же Пескова. Обратите внимание: там нечасто комментируют [что-то] буквально в следующие 10−15 минут после того, как принято решение. А заявление Пескова появилось чуть ли не через пять минут. Видно, что они этот вариант просчитывали: они подготовили это заявление, и когда это решение было проголосовано, сразу отреагировали.

То есть они понимают практические последствия, и эти практические последствия для России по факту могут стать катастрофическими.

И еще один момент. Это же сигнал всем остальным странам, которые отстранены от российско-украинской войны, занимают в отношении России нейтральную или даже партнерскую позицию. Им показывают, что «смотрите, они превращаются все больше в изгнанников». Причем таких, что с ними не будут общаться, и еще больше активы их будут забирать: «Так есть ли смысл вам вообще с ними иметь дело и что-то вкладывать в их развитие экономики? Возможно, наоборот, вам также надо от этого отказываться и постепенно отходить».

И это совпадает с визитом того же [госсекретаря США Энтони] Блинкена — он будет говорить с Китаем о том, чтобы Китай меньше коммуницировал с Российской Федерацией, меньше помогал ей, меньше продавал ей какие-то товары двойного назначения, и в целом больше на нее давил в контексте завершения войны.