Огромная пощечина России: в ВСУ указали на интересную деталь, связанную с «Коммуной» 22.04.2024, 11:22

Достаточно символично.

Представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук прокомментировал поражение во временно оккупированном Крыму корабля ЧФ РФ «Коммуна», который предназначен для подъема подводных лодок и затонувших грузов.

«Собственно, на эту минуту все что известно, в основном сообщили Военно-морские силы. Но, есть информация, что, возможно, этот корабль «Коммуна» принимал участие в работах на месте уничтожения флагманского крейсера «Москва»,- рассказал он в эфире телемарафона.

Братчук добавил, что это достаточно символично, как огромная пощечина для России.

«Учитывая, что это действительно раритет еще императорского Черноморского флота, то для скрепной России сегодня еще имеем огромную эмоционально-моральную пощечину. И конечно, это не может не радовать. В любом случае, если судно выполняло соответствующие функции, то мы понимаем, что сегодня уже эти функции выполнять не могут. Для них это минус, а для нас - плюс»,- подчеркнул он.