Стало известно о состоянии здоровья путиниста Куклачева после инфаркта 5 22.04.2024, 12:16

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Ему нужна кислородная поддержка.

Создатель и директор Театра кошек Юрий Куклачев, который призывал бомбить Европу и США, а также поддерживает военную политику Кремля, 12 апреля был экстренно госпитализирован с собственного юбилейного концерта с подозрением на инфаркт.

В одной из московских клиник дрессировщика отправили сперва в реанимацию, затем - на хирургический стол. Ему провели операцию на сердце.

Сейчас Куклачев под наблюдением врачей проходит реабилитацию после обширного инфаркта. Дрессировщик периодически пользуется кислородной маской.

Но, как рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь Театра кошек Куклачева Ольга Кардокене, это нормально для восстановительного процесса.

«Юрий Дмитриевич делает упражнения. Кислородная поддержка требуется, она не постоянная», – уточнила она.

Врачи 22 апреля соберутся на консилиум. Они планируют держать Куклачева в больнице еще две недели.