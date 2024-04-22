Буданов рассказал, что погубило российского летчика-перебежчика Кузьминова 3 22.04.2024, 12:45

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Эта история показывает классическую психологическую ошибку людей.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов прокомментировал убийство российского пилота Максима Кузьминова, который перевез вертолет на сторону Украины. По словам разведчика, эта история показывает классическую психологическую ошибку людей.

«Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить «ты знаешь, кто я?», «вот ты же никому, только вот тебе говорю». Так же потом начинают вызывать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как прекрасно они живут в Испании и, так далее», - объяснил разведчик в интервью BBC News Украина.

Глава ГУР добавил, что такие случаи являются не единичными и это ошибка, которая Украину так же постигла.

«Это тоже надо признавать. Я никогда не боялся признать ошибки и здесь то же самое могу сказать. Надо было все же за ним присматривать, а не поверить тому, что «я взрослый, я знаю, как быть», - отметил Буданов.