В Беларуси — очередной антирекорд на рынке труда 22.04.2024, 13:03

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Чиновники расписались в собственной беспомощности.

В Беларуси продолжает расти число вакансий. Так, на 22 апреля в целом по стране не хватает 146,6 тыс. работников. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий, пишет zerkalo.io. Для сравнения: 25 марта вакансий было почти на 6 тыс. меньше.

По 66,2 тыс. вакансий предлагают зарплату до 1000 рублей. Как правило, наниматели указывают суммы до уплаты налогов, то есть на руки будет меньше сумма. К примеру, «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» ищет на минималку (на сегодня это 626 рублей) уборщика помещений, а «Детский сад № 110» в Гродно — помощника воспитателей.

От 1000,1 до 1500 рублей обещают платить по 34,5 тыс. вакансий. Зарплату от 3000 рублей готовы платить по 723 вакансиям. К примеру, от 3000 до 3500 рублей предлагают переводчику на «Гомельстекло» (конкретную сумму будут обсуждать индивидуально с каждым соискателем). «Петриковская центральная районная больница» ищет главврача на 3500−3800 рублей.

В Минске, к примеру, не хватает 36,6 тыс. работников, в Минской области — 23 тыс., в Брестской — 19,3 тыс., в Витебской — почти 17 тыс.

«Повальный дефицит кадров» на заводах признал даже Лукашенко. На некоторых предприятиях не хватает по несколько тысяч сотрудников, причем для отдельных вакансий предлагают неплохие зарплаты. По всей видимости, сказываются в том числе миграция населения и увольнения работников из-за политики.

В Минтруда ранее признавали, что на рынке труда образовался дисбаланс спроса и предложения.