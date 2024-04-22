Лукашистам не дает покоя успех Билла Гейтса 11 22.04.2024, 14:15

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Они хотят создать свою операционную систему.

В Беларуси планируют создать отечественные операционную систему, комплекс офисных программ и веб-браузер, заявил министр связи и информатизации Константин Шульган.

– Безусловно, это непростая задача. У нас разработан план действий по созданию «цифрового суверенитета», которому мы следуем. Пилотные проекты – это форма сотрудничества с отечественными ИТ-разработчиками, которые являются как поставщиками, так и пользователями заявленных в качестве ключевых цифровых решений.

Заменить Windows, созданный американским миллиардером Биллом Гейтсом, задача амбициозная. Впрочем, лукашисты уже пробовали повторить продукт еще одного американского миллиардера — Илона Маска — Starlink. Вышло не очень.