«Разве не слышите? На крыше стреляют!» 22.04.2024, 14:46

Подросток приехал в Минск к друзьям и устроил ночной кошмар.

Подросток с периферии приехал в Минск увидеться с друзьями. Встреча закончилась печально: пятеро потерпевших и судимость за особо злостное хулиганство. Подробности в милиции узнали «Минск-Новости».

Максим (имя изменено) проживал в Минском районе с матерью и бабушкой. Женщины не справлялись с его воспитанием: 16-летний парень нигде не учился и не работал, состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних — ранее его уличили в употреблении спиртных напитков в общественном месте и в ночных прогулках без сопровождения взрослых. У Максима также диагностировали синдром зависимости от алкоголя, в связи с чем он состоял на учете у врача-нарколога.

В августе 2023 года Максим на автобусе приехал в Минск, чтобы встретиться с друзьями. Ближе к вечеру компания решила употребить алкоголь. Впятером, расположившись в сквере на Логойском тракте, приятели выпили две бутылки водки и два литра пива. Разошлись поздно, общественный транспорт уже не ходил, и Максим не смог добраться домой.

Сев на скамейку в жилом дворе, парень употребил мефедрон, который накануне купил в наркошопе. Дальнейшие события он помнил смутно.

Впоследствии выяснилось: находясь под действием психотропа, подросток перелез через забор на территорию детского сада, заметил приоткрытое окно, выбил москитную сетку и забрался в пищеблок. Там Максим зачем-то взял крышку от большой кастрюли и направился с ней в коридор, где столкнулся с охранником. К тому времени последний, услышав подозрительный шум, уже нажал тревожную кнопку и теперь обходил здание. Мужчина поинтересовался у Максима, что он здесь делает. Юноша удивленно ответил: «Разве не слышите? На крыше стреляют!» — и направился к выходу. Тот не стал ему мешать, видя, что молодой человек находится в невменяемом состоянии.

Правда, охранник вызвал наряд, но к тому времени как милиционеры приехали, Максим успел уйти из детсада и с крышкой в руках отправился бродить по ночному городу.

На улице Крамского его внимание привлекла женщина, которая среди ночи вышла во двор посмотреть, почему сработала сигнализация в ее автомобиле. Подросток замахнулся в ее сторону крышкой. Перепуганная минчанка поспешила обратно в подъезд, но Максим догнал ее, схватил за одежду, повалил на пол и стал бить по голове крышкой, а также дважды ударил ногами. Несмотря на то, что она громко кричала, никто из соседей не вышел на помощь.

Вдруг дебошир замер и спросил: «Где ствол?» Потерпевшая не растерялась и ответила, что на втором этаже. Парень направился вверх по лестнице, а женщина забежала в свою квартиру на первом этаже и позвонила в милицию.

Тем временем Максим принялся колотить руками и ногами по входным дверям квартир и даже повредил одну из них. Затем направился в подъезд другого дома, где проделал то же самое. Когда он стал ломиться в квартиру на шестом этаже, где проживала одинокая женщина, перепуганная хозяйка позвонила в 102. Непрошеный визитер громко требовал открыть ему, угрожая начать стрельбу. Когда минчанка сказала, что вызвала милицию, парень ушел, повредив по пути еще одну дверь.

Таким образом юноша уничтожил и повредил имущество, принадлежавшее детскому саду и троим потерпевшим. Общая сумма ущерба составила 242 рубля. Вскоре хулигана задержали.

Его мать рассказала следователю, что усыновила Максима в трехлетнем возрасте. Поначалу все было хорошо, но, когда мальчику исполнилось 12 лет, начались трудности — подросток стал неуправляемым, не хотел учиться, конфликтовал с домочадцами. В 2021-м за многочисленные административные правонарушения его направили в закрытое воспитательное учреждение, где он провел два года. После освобождения Максим изменился — стал помогать матери по хозяйству, у них улучшились отношения. Но ненадолго: парень снова связался с плохой компанией, перестал ночевать дома, начал употреблять спиртное, а на просьбы близких изменить образ жизни никак не реагировал.

Узнав о случившемся, мать просила заключить юношу под стражу, поскольку она не справляется с его воспитанием.

Суд признал Максима виновным в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК) и назначил наказание в виде 3 лет колонии с отсрочкой на 3 года.