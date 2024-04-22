«Когда увидел в Вильнюсе пенсионерку в ресторане IKEA, то у меня был культурный шок» 22.04.2024, 15:00

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Белорусы - об экономике в стране и соседних государствах.

В Литве собираются отмечать 20-летие вступление страны в ЕС и подводят экономические итоги этого периода. На фоне достижений страны-соседки белорусская экономика выглядит удручающе.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение относительно того, что произошло с экономиками Беларуси и Литвы за 20 лет:

«Белорусская экономика уверенно, с ускорением, катится под откос. Санкции, война, Россия денег не дает. Коровы дохнут от голода. Инвесторы исчезли - «няма дурных». Уезжают самые молодые, трудолюбивые, работящие.

Всё дорожает! Вот коммуналку грозятся поднять. Беларусь - единственная страна в мире, где электроэнергия дорожает в связи с пуском АЭС!».

«Агрофюрер уничтожил в Беларуси почти все, кормит ментов и «ябатек» за счет ограбления народа».

«Сравнивая что либо с Беларусью, надо всегда учитывать, что официальной статистики в стране нет, а лишь сплошная ложь».

«Работаю простым техническим работником в Литве. Получаю примерно 1300 евро в месяц. Денег хватает на всё, да ещё и остается».

«Когда увидел в Вильнюсе бабушку-пенсионерку в ресторане IKEA, то у меня был культурный шок, потому что набор моих продуктов был скромнее».

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