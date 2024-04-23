В Минске открылся бесплатный магазин 1 23.04.2024, 9:06

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Как это работает?

Благотворительная инициатива «Калі Ласка» в своих соцсетях поделилась новостью об открытии Центра выдачи вещей, который будет работать в формате бесплатного социального магазина. CityDog рассказал подробности.

Что это такое?

По словам организаторов, технически это очень похоже на магазин с вещами, одеждой и обувью, удобными вешалками, полками и даже примерочными. Но платить там не нужно — вещи распределяются среди нуждающихся безвозмездно.

Чем это отличается от того, как проект работал раньше?

Раньше инициатива работала в основном с организациями, а от физлиц принималось до трех заявок в неделю на оказание индивидуальной помощи: это примерно 12 человек, учитывая членов семьи.

Сейчас инициатива будет способна принять до 48 человек в день.

Как можно получить помощь?

Обратится в центр можно, прислав заявку в Viber или Telegram на номер +375 29 6 031 104, после этого с вами свяжется администратор.

Рабочее время центра: вторник — пятница, с 12.00 до 17.30

Важно: перед обращением необходимо проверить, подходите ли вы по критериям для получения помощи — подробности по (ссылке https://www.facebook.com/photo/?fbid=443652814702157&set=pcb.443652891368816).