Предприниматель: Будет уход с рынка 7 23.04.2024, 10:57

2,864

иллюстративное фото

Резонансный закон добьет малый бизнес в Беларуси.

Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности. Как и планировалось, чиновники урежут список видов деятельности для ИП. Тем, кто не попадет в этот перечень, придется или закрыться совсем, или перейти в юрлицо.

Предприниматель на условия анонимности прокомментировал сайту Charter97.org резонансый закон:

— Будет значительное сокращение и уход с рынка. Думаю, что поэтапно, не сразу. Так как многие еще думают. Но нанять бухгалтера и вести весь учет — очень дорого. Особенно со значительным обвалом продаж.

ИП рассказал, что в Беларуси сильно обвалились продажи на рынках:

— А с приходом российских OZON и Wildberries, еще и интернет-продажи обвалились в несколько раз по всему ассортименту. Например — хозтовары, другие товары. Судя по общению со знакомыми — у них то же самое.

Предприниматель уверен, что только самые большие ИП смогут остаться на плаву:

— Аренды стали неподъемные, так как нет выручки. И постепенно что-то предприниматели распродадут и уйдут в теневые продажи остатков. Только самые большие ИП и с минимальными расходами смогут перейти в юрлицо.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram