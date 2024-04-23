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Раненых вывозили грузовиками: в Мариуполе нанесли мощный удар по расположению россиян

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  • 23.04.2024, 12:09
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Раненых вывозили грузовиками: в Мариуполе нанесли мощный удар по расположению россиян

Оккупанты понесли огромные потери.

В Левобережном районе захваченного РФ Мариуполя Донецкой области был нанесен удар по расположению российских оккупантов.

Как рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в эфире «Эспрессо», пожар от «бавовны» захватчики потушили лишь ночью, а затем грузовиками вывозили оттуда раненых.

«Это восточная часть города в районе улицы Таганрогской. Там есть два больших расположения российских оккупантов. По одному из них и был прилет», – уточнил он.

По его данным, россияне смогли потушить пожар после полуночи 23 апреля и только после этого принялись вывозить раненых – на военных «Уралах». По его данным, что враг понес большие потери – если не ликвидированными, то точно тяжелыми «300-ми».

«Наше сопротивление в городе передает информацию, что оттуда выехали три «Урала» с людьми в сторону Новоазовска. Скорее всего, вывозили тяжелых раненых. Поскольку таких в Мариуполе не оставляют, а принимают только легких и средней тяжести раненых – то есть тех, кого могут спасти. Тяжелых везут в Новоазовск и Таганрог», – добавил Андрющенко.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв, местные слышали его в разных районах города.

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