Загадочные часы и опека врача: в Чечне показали странное видео с Кадыровым 23.04.2024, 13:09

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На кадрах с «тренировкой» нашли много нестыковок.

После публикации «Новой газеты Европа» о неизлечимой болезни Рамзана Кадырова в аккаунтах главы Чечни появилось видео его тренировки в фитнес-зале.

Таким образом его окружение пытается развеять слухи о серьезных проблемах со здоровьем.

Опубликованные кадры, с большой долей вероятности, были сняты в понедельник, свидетельствует анализ «Агентства».

Однако по ним нельзя сделать вывод о том, что глава Чечни в хорошей форме. Всю тренировку рядом с Кадыровым находится бывший главврач одной из грозненских больниц Умар Байсаров.

Видео тренировки опубликовано на страницах Кадырова в «ВКонтакте» и Instagram. На то что видео было снято вечером в понедельник, указывает включенная в момент тренировки на телевизорах в зале трансляция канала «Боец». На мониторах показывают завершение боя представителей Молдовы и Армении Андрея Заплитного и Нарека Маасяна.

Бой состоялся вечером в понедельник. После этого начинается передача «Моменты недели». Этот выпуск вышел на канале в понедельник в 21:15.

На видео, опубликованных Кадыровым, он намного активнее, чем на ролике с совещания «по вопросам участия региона в специальной военной операции», который появился накануне. Если на видео с совещания глава Чечни медленно говорит, почти не двигается и смотрит в одну точку, то на кадрах из спортзала Кадыров делает упражнения и даже смеется.

Однако по этим кадрам нельзя однозначно утверждать, что Кадыров находится в хорошей физической форме. На тренажерах Кадыров берет небольшой вес (как правило, всего несколько блоков), а упражнения для мышц рук и груди делает, в том числе, гантелями в 7 кг (подробнее – в фотогалерее).

По видео невозможно понять, как долго глава Чечни делает упражнения. Большую нагрузку Кадыров берет, лишь когда делает жим лежа, но в данном случае зритель не видит краев грифа, а потому нельзя быть абсолютно уверенным, что это упражнение глава Чечни делает самостоятельно.

Вместе с Кадыровым упражнения делают еще несколько человек. В некоторых случаях они берут нагрузку меньше, а потому из видео складывается ощущение, что Рамзан Кадыров делает упражнения, которые делают физически развитые мужчины.

Рядом с Кадыровым Умар Байсаров, хирург по образованию и потомственный врач, возглавлявший с 2012 года Клиническую больницу №4 Грозного. В феврале 2024 года он ушел с этого поста, глава Минздрава Чечни тогда писал, что врача назначили «на другую ответственную должность».

Одна из загадок видео – часы, которые висят на стене. На одном из кадров можно рассмотреть, что они показывают 17 часов 45 минут.

«Агентству» не удалось понять, почему часы в зале показывают не то время, в которое идет передача «Моменты недели» на телеканале «Боец».

Это уже не первый случай, когда этой весной Кадыров начинает выглядеть на публикуемых его пресс-службой роликах значительно лучше, чем всего за несколько дней до этого.

Например, 1 апреля в блоге главы Чечни вышло видео, на котором он почти не говорил и с трудом двигался, а на кадрах, опубликованных 14 апреля, он был активен и даже пытался танцевать.

Кадыров проходит курс лечения капельницами, восстанавливается, потом ему снова становится плохо, и следует новый курс лечения, объясняет основатель чеченского оппозиционного движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев.

«Когда мы его видим белым, это не значит, что он умирает», — добавляет оппозиционер.

В понедельник «Новая газета Европа» выпустила статью, в которой пишет, что «состояние здоровья 47-летнего Рамзана Кадырова не оставляет надежд на его излечение». По данным издания, в 2019 году ему поставили диагноз некроз поджелудочной железы.