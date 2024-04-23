«Такое ощущение, что задачи ставят сбежавшие пациенты Новинок» 3 23.04.2024, 13:18

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Как белорусы отреагировали на идею лукашистов создать собственную ОС.

Лукашисты замахнулись на создание собственной «операционной системы» и «браузера». Об этом рассказал министр связи и информатизации Константин Шульган. Читатели сайта Charter97.org отреагировали на эту новость с иронией. Мы собрали для вас лучшие комментарии.

«Когда пилить уже нечего — придумаем.

Было бы кому оплачивать эти амбиции, а уж попилить кому — найдется».

«Ноутбук уже создали… Правда, из деталей с алика».

«Всё копируют, своих идей нет, чтобы что-то придумать: ноутбук, Tesla, Starlink, винду».

«Так они уже почти 20 лет пилят эту гирю: в середине 2000-х еще вроде Мясникович (кто ж его упомнит, кто именно тогда был такой умный) поведал граду и миру о том, что, мол, «вот-вот белорусские ученые» (Парка высоких технологий тогда еще не было, потому термин IT-шники не тиражировался в высоких кабинетах) создадут операционную систему!»

«Это как «рубль крепче доллара». Такое ощущение, что задачи ставят сбежавшие пациенты Новинок».

«И логотип — надкушенная картошка на фоне рогов лося. И назвать: «бульбоуз».

«LUKA OS или TARAKAN OS».

«В Беларуси Билл Гейтс и Стив Джобс сидели бы в соседних камерах, а не развивали какие-то там технологии».

«Это просто сборище клоунов. У этих дураков вообще нет понимания, о чем они говорят. Даже от «свой браузер» уже смешно, не говоря уже об ОС.

Все по-дурацкому распиаренное лукашистами в последнее десятилетие белорусское айти носит прикладной характер, т.е., грубо говоря, создает продукты в готовой среде (ОС) с использованием готовых инструментов (среды разработки, фреймворки и т.п.). Под это заточены все курсы и образование».

«Ща создадим, это для АН РБ раз плюнуть с высокой колокольни! Только камни с полей соберём и заср*нных коров из брандспойта окатим».

«Будет называться «Таракандус!» — иронизируют читатели сайта Charter97.org.

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