«Да за эти деньги можно же было десятки детских садов построить!» 8 23.04.2024, 14:06

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иллюстративное фото

Как белорусы реагируют на новость о новой резиденции Лукашенко.

Лукашенко владеет большой резиденцией «Восток» на берегу Заславского водохранилища, в которой прописаны его сыновья, невестки и внуки. Ради этой резиденции даже изменили водоохранную зону. Читательница сайта Charter97.org остро отреагировала на эту новость:

— Мне же пришлось 20 лет с семьей прожить в общежитии, чтобы приобрести в пригороде Минска жилье. Его нам не дали бесплатно, а продали за цену ниже рыночной, с кредитом на 20 лет. Но ведь два десятилетия жизни прошли в одной комнатке, с общей кухней на весь коридор.

Когда становилось на очередь, то одним из условий было проработать в больнице и прожить в общежитии, чтобы получить возможность заполучить льготное жилье. И ежегодно нам обещали, что деньги на строительство жилья для медиков появятся в следующем году. Молодая была, наивная. Поверила, что так и будет. Ввязалась я в эту гонку. Гонку, которая длилась целых два десятка лет.

Сейчас уже год живем с семьей в своей квартире, каждый имеет свою комнату. Какая же это роскошь для нас! Первое время у меня под вечер гудели ноги, казалось, что «очень много прошлась по своей квартире». Это же вам не 20 метров на троих.

Сами знаете, какая сейчас жизнь. «Тревожные чемоданчики» у нас стоят. И иногда хочется схватить их, бросить квартиру и бежать, бежать в свободный мир.

А тут читаю, что диктатор построил очередной дворец на тысячи квадратных метров. Да за эти деньги можно же было десятки детских садов построить, которых так не хватает в пригороде Минска, закупить оборудование для десятков районных поликлиник, в которых все медицинское оборудование можно пересчитать на пальцах рук.