«Что с нами будет теперь?»: жители Норильска устроили скандал из-за переноса завода из РФ в Китай 7 23.04.2024, 19:01

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Российский олигарх решил перенести завод из-за санкций.

Жители российского Норильска возмущены решением перенести медное производство «Норникеля» в Китай. Россияне боятся, что они потеряют свою работу, а сам город без крупного производства начнет превращаться в город-призрак, подобный Воркуте, отмечает dialog.ua.

Российские СМИ сообщают, что жители города эмоционально отреагировали на заявление владельца «Норникеля» олигарха Потанина о планах закрыть устаревший медный завод и построить более современное предприятие в Китае.

Российский Телеграм-канал «Сибирский экспресс» изучил комментарии в крупнейших пабликах северного города. Наибольшую поддержку пользователей собрали высказывания, в которых ставятся вопросы о судьбах работников предприятий. А самые пессимистичные жители предрекли Норильску судьбу заброшенной Воркуты.

«Там [в Китае] дешевая рабсила, а значит, возрастут доходы. Завод, имеющий стратегическое значение, перевести из страны? Похоже, растаскивают комбинат на части. То, что строилось десятилетиями и доставшееся бесплатно, теперь разрушается сознательно. Один кобальт продал на годы вперед, другой растаскивает по миру заводы. Что ожидает норильчан?» - спрашивает одна из пользовательниц в сообществе «Норильск NEWS2.

Российский олигарх Потанин накануне пожаловался, что из-за иностранных санкций для его компании стало недоступно оборудование, которое необходимо для модернизации Медного завода под новые экологические стандарты, поэтому компания решила перенести в Китай мощности, связанные с высоким переделом меди.

В 2023 году на предприятии было произведено 366 тыс. тонн меди, это примерно треть от всего выпуска этого металла в России.