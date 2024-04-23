Музыканты группы «Би-2» хотят получить гражданство Молдовы 23.04.2024, 19:07

Власти страны – не против.

Несколько участников группы «Би-2» и членов их семей 23 апреля подали документы на получение гражданства Молдовы. Об этом сообщил глава кабинета президента страны Адриан Бэлуцел, пишет NewsMaker.

Как отметил чиновник, репрессии в отношении музыкантов «Би-2» начались после того, как группа выступила против войны России в Украине.

«В нашей стране всегда найдется место для тех, кто выступает за мир, способствует развитию культуры, гражданского воспитания и межнациональной дружбы», – заявил Адриан Бэлуцел.

По его словам, заявления о получении гражданства будут рассматривать в порядке процедуры «предоставления гражданства в интересах Молдовы».

Как сообщило издание «Верстка», речь идет о трех участниках группы, среди них нет лидеров группы Лёвы и Шуры. Как отметил медиадиректор «Би-2» Игорь Рубинштейн, о молдавском гражданстве ходатайствовали музыканты, представители технического персонала и менеджмента группы, а также члены их семей.

Напомним, что лидеры группы «Би-2»– Лёва и Шура – родились в Беларуси. В 2020-м музыканты поддержали протесты в Беларуси, а в 2022-м осудили агрессию России против Украины.

25 января 2024-го они музыканты группы «Би-2» были задержаны в Таиланде. Российские власти добивались депортации музыкантов в Россию, но в итоге их удалось освободить и вывезти из Таиланда.