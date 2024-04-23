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The Guardian: Трамп сделал неожиданное заявление о Джонсоне после голосования по помощи Украине

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  • 23.04.2024, 21:21
  • 7,290
The Guardian: Трамп сделал неожиданное заявление о Джонсоне после голосования по помощи Украине
Дональд Трамп

Экс-президент США резко сменил позицию.

Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп резко поменял позицию по Украине. Он похвалил спикера Палаты представителей США Майка Джонсона после того, как под его руководством помощь Киеву была возобновлена. Об этом пишет The Guardian (перевод — dialog.ua).

«Я думаю, что он очень хороший человек. Знаете, он очень твердо поддержал меня в вопросе НАТО… Я думаю, что он очень хороший человек. Я думаю, он очень старается», - сказал Трамп.

Есть мнение, что трамписты резко сменили свою позицию по военной помощи Украины после того, как в России было заведено уголовное дело на ряд конгрессменов США о «финансировании терроризма». Якобы республиканцы не стерпели такого оскорбления со стороны Москвы, и Трамп был вынужден считаться с их мнением, чтобы не лишиться поддержки в партии. Насколько это соответствует истине, неизвестно.

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