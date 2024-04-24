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Задержанный заместитель Шойгу жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита»

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  • 24.04.2024, 13:50
  • 7,198
Задержанный заместитель Шойгу жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита»
Тимур Иванов

Фотофакт.

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов жил в столичном особняке, который описан в романе «Мастер и Маргарита».

Дом расположен в Чистом переулке, там сейчас проводятся обыски.

В 2019 году в доме провели ремонт, а затем в него заехал Иванов. Он занимал все этажи усадьбы Анны фон Мекк XIX века.

Как считают исследователи творчества писателя Михаила Булгакова, в подвале данного дома жил Мастер из знаменитого романа.

Иванова задержали на рабочем месте 23 апреля. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России. В отношении него возбуждено уголовное дело. Замминистра может грозить до 15 лет тюрьмы.

Как писал сайт Charter97.org, Тимура Иванова могут подозревать в госизмене.

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