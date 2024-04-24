«Все в России серьезно засуетились» 1 24.04.2024, 14:02

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Тимур Иванов и Владимир Путин

Путин может отправить Шойгу на пенсию.

В России задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Вначале сообщалось, что дело касается коррупции, а сейчас СМИ пишут о подозрении в госизмене.

Что это: борьба «башен Кремля» или публичное наказание? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Уверен, что в этой истории есть реальный факт масштабной коррупции, воровства. Есть в России такая традиция, когда под контролем чиновников оказываются огромные деньги, то соблазн велик.

Опыт постсоветских стран говорит о том, что чиновникам, которые занимают такие большие должности, курируют огромные проекты, большие госзакупки, предлагают откаты, взятки и так далее. Поэтому, повторюсь, наверняка здесь есть факт коррупции.

Дальше же начинает работать уже борьба: политических, экономических и даже коррупционных интересов. Могли появиться конкуренты — кого обидели, кто не получил какие-то подряды, но знал, кому и сколько дали. Вот они и могли решить отомстить, сдав Тимура Иванова.

Думаю, что сработали не только конфликты экономических интересов, но и политические тоже. Сейчас многие российские аналитики отмечают, что в раскрутке этой темы наиболее активную роль играет медиахолдинг братьев Ковальчуков, а в частности Юрия Ковальчука (российский миллиардер, совладельца банка «Россия», друга Путина — прим.).

Именно они сейчас активно раскручивают тему задержания Иванова. Значит, есть борьба «башен Кремля» за политическое влияние. Возможно, что клан Ковальчуков решил как минимум ослабить влияние Шойгу, а может их прямо или косвенно обидели в распределении каких-то военных подрядов, а они там тоже хотят иметь свою долю. Еще вариант, что у них есть свой кандидат на пост министра обороны РФ.

— Под угрозой может оказаться сам Шойгу?

— Это очень актуальный вопрос. По разным оценкам, карьерный взлет Тимура Иванова был связан с Шойгу. Он очень близок к Шойгу, это человек из его команды. Здесь я цитирую российских коллег.

Естественно, что риски для Шойгу могут быть, если он либо делился с ним, либо Шойгу прикрывал Иванова. В результате влияние Шойгу может быть ослаблено, он будет под жестким контролем, впадет в немилость Путина. Это уже подковерная борьба в Кремле. Шойгу оказался в зоне риска.

Вместо его людей, Шойгу могут поставить на должность замминистра человека, который не будет под его контролем. Это ослабит и финансовые, и управленческие позиции министра обороны РФ. Самый плохой вариант, что задержание Иванова может быть использовано как повод, чтобы отстранить Шойгу от нынешней должность. Но пока это вопрос, на который нет ответа.

Добавлю еще, что все будет зависеть от Путина. Ведь Шойгу — одна из наиболее влиятельных фигур сейчас в России, поэтому его снятие с должности может нарушить равновесие между «башнями Кремля». Поэтому сейчас нельзя точно сказать, пойдет Путин на такой шаг или нет.

Когда была борьба между Евгением Пригожиным и Шойгу, то Путин дистанцировался от этого конфликта. В результате мы знаем, что случилось с Пригожиным. Шойгу же после этого очень усилился.

Нынешнее же дело может быть использовано как раз для того, чтобы умерить пыл, ограничить влияние Шойгу, которое стало чересчур большим.

Возможно, Путин вообще решит отправить Шойгу на пенсию. Глава РФ вполне может пойти на такое кардинальное обновление.

Все очень серьезно (что видно по российским пабликам) засуетились. Это пусть и косвенный, но признак того, что активизируется борьба в окружении Путина, между «башнями Кремля».

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