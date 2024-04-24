Коса просвистела над головой Шойгу 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

24.04.2024, 15:16

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Обдав его холодным ветром.

Каковы бы ни были детали ареста Иванова, главное послание стране ясно – начат поиск ответственных за провал Путина в Украине. «Внизу» все разворовали, не снабдили армию, чем надо, а принятые Путиным решения были правильны.

Кого арестовывать? Шойгу? Это возможно в будущем, несмотря на совместные лесные походы с Путиным. Нам это знакомо по Сталину, «большому террору» и последующему аресту Ежова. Уж как его Сталин привечал. Но нужен был «козел отпущения».

Путин пока до такого не дошел. Но это не исключено в будущем, пока же «коса» просвистела над головой Шойгу, обдав его холодным ветром.

С другой стороны, кто у нас в России всегда виноват в провалах высшего, мудрого начальства? Разумеется, народ, то есть «ивановы». Поэтому, Иванов – говорящая фамилия. Лучше не найти. Сами виноваты, а «царь» у вас хороший.

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