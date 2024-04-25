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В Минске под колеса авто попала восьмилетняя девочка

  • 25.04.2024, 2:02
В Минске под колеса авто попала восьмилетняя девочка

Проишествие случилось на улице Восточной.

В Минске на улице Восточной водитель совершила наезд на ребенка. ДТП произошло около 16.00, сообщает столичная ГАИ.

По предварительной информации, восьмилетняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса авто ZEEKR 001.

Подробности о состоянии ребенка не сообщаются. Известно лишь, что девочка доставлена в медучреждение для обследования.

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