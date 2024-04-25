В Минске под колеса авто попала восьмилетняя девочка
- 25.04.2024, 2:02
Проишествие случилось на улице Восточной.
В Минске на улице Восточной водитель совершила наезд на ребенка. ДТП произошло около 16.00, сообщает столичная ГАИ.
По предварительной информации, восьмилетняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса авто ZEEKR 001.
Подробности о состоянии ребенка не сообщаются. Известно лишь, что девочка доставлена в медучреждение для обследования.