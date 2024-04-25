В армии США сделали важное уточнение о сроках поставок оружия Украине

В армии США сделали важное уточнение о сроках поставок оружия Украине1
- 25.04.2024, 9:01
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К этому подготовились заранее.
Поставки оружия в рамках объявленного в среду, 24 апреля, американской стороной пакета помощи Украине будут протекать быстро, поскольку в ВС США заранее подготовились к возобновлению передачи оружия украинской армии.
С таким заявлением выступил глава Комитета начальников штабов американской армии Чарльз Браун на фоне подписания президентом США Джо Байденом законопроектов о помощи союзникам, в том числе Украине.
«Мы всегда стараемся быть готовыми на случай принятия тех или иных решений», - сказал он, комментируя процесс планирования в Пентагоне. По словам Брауна, в Минобороны США внимательно следили за историей с принятием решения о финансировании Украины и предпринимали необходимые шаги, чтобы оперативно доставить вооружение Киеву после окончательного утверждения законопроекта.
«Мы уже во многих сферах продвинулись достаточно далеко», - добавил он и отметил, что Вашингтон снабдит Украину средствами, предусмотренными данным пакетом помощи, как можно скорее.