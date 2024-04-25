«Время пришло»: стало известно, куда ударят переданные Украине ATACMS 25.04.2024, 9:54

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В США раскрыли детали.

Еще одно зарубежное крупное издание подтверждает, что дальнобойные ракеты ATACMS уже находятся в Украине.

Об этом пишет The Telegraph, отмечая, что данное вооружение было включено в пакет военной помощи от США на сумму 300 млн долларов, о котором объявили в марте.

Также эти ракеты вошли в объявленный 24 апреля пакет вооружений на сумму 1 млрд долларов.

Журналисты сообщают ранее озвученную коллегами информацию о том, что дальнобойные ATACMS уже применялись ВСУ на поле боя: на прошлой неделе эти ракеты использовались во время нанесения удара по российскому военному аэродрому в оккупированном Крыму.

«Информация о поставке держалась в тайне настолько, что политики и другие лица в последние дни требовали, чтобы США отправили оружие, не зная, что оно уже находится в Украине», - сказано в материале.

В течение нескольких месяцев американские власти сопротивлялись поставкам дальнобойных ATACMS, опасаясь, что Украина может применить эти ракеты для ударов по объектам на территории РФ.

«Это была ключевая причина, по которой администрация в октябре отправила версию среднего радиуса действия с дальностью действия около 100 миль», - отмечают журналисты.

Однако сейчас позиция американской администрации изменилась. Издание приводит заявление вице-председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Кристофера Грейди, сделанное в интервью AP, в котором он сообщил, что Белый дом взвесил все риски и пришел к выводу: время для передачи Украине дальнобойного вооружения пришло.

«Я думаю, что настало время, и господин Байден принял решение, что настало время предоставить их, исходя из того, где сейчас идет борьба. Я думаю, что это было очень хорошо продуманное решение, и мы действительно его выработали, но опять же, каждый раз, когда вы вводите новую систему, любое изменение на поле боя, вы должны продумать эскалационный характер этого», - сказал он, не уточняя, о каком именно оружии идет речь.

По словам Грейди, такое вооружение поможет Украине уничтожить российские логистические узлы и скопления войск, которые не находятся на линии фронта. Адмирал добавил: это оружие «будет очень разрушительным, если его правильно использовать».