Евродепутат написала Боррелю о судьбе белорусских политзаключенных 25.04.2024, 10:20

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Изабель Сантос

И призвала ввести новые санкции против режима Лукашенко.

Евродепутат от Португалии, «крестная» политзаключенной, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк Изабель Сантос написала верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю о судьбе белорусских политзаключенных и призвала ввести новые санкции против режима Лукашенко:

— Сегодня я направил письмо верховному представителю и вице-президенту Еврокомиссии Жозепу Боррелю с призывом усилить санкции ЕС против Лукашенко и его сторонников. Положение политзаключенных в Беларуси не может остаться незамеченным.

Полина Шарендо-Панасюк остается в заключении без надежды на ее освобождение, несмотря на то, что в мае закончится ее третий тюремный срок. Из-за бесчеловечного обращения в белорусских тюрьмах погибли восемь политзаключенных.

Еще один день, потерянный в борьбе за свободу, может оказаться фатальным для любого из них.

Enviei hoje uma carta ao Alto Representante e Vice-Presidente da Comissão Europeia, Josep Borrell Fontelles, a apelar à intensificação das sanções da UE contra Lukashenko e os seus apoiantes. A situação dos mais de 1300 presos políticos na Bielorrússia não pode passar em branco. pic.twitter.com/eNBS13EIVg — Isabel Santos MEP (@isabel_mep) April 22, 2024

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк сейчас находится в колонии в городском поселке Заречье (Гомельская область). Полина находится в полной изоляции. В колонии у нее сильно ухудшилось здоровье.

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.