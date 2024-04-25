Литва поможет Украине вернуть мужчин призывного возраста 2 25.04.2024, 13:56

2,164

И будет ориентироваться в этом вопросе на Польшу.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас признает, что необходимо подумать о том, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста. По словам министра, Литва пока не рассматривает конкретные меры для этого и следит за тем, какие решения примет Польша.

«Направление правильное. (…) В какие меры это преобразуется, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно», - в четверг в Сейме журналистам сказал министр.

«Никто конечно не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, как я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы», - добавил Л. Кащюнас.

Точное количество украинцев призывного возраста в Литве пока определить сложно, признает министр.