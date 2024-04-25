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В Гродно водитель такси проехала сквозь толпу пешеходов

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  • 25.04.2024, 14:10
  • 1,890
В Гродно водитель такси проехала сквозь толпу пешеходов

Видеофакт.

Читатель «АвтоГродно» поделился видеозаписью со своего регистратора. Он стал очевидцем опасной ситуации на улице Дубко в Гродно, напротив ТЦ «ОлдСити».

Мужчина выезжал со стороны парковки ТЦ «ОлдСити» на улицу Дубко, остановился на запрещающий сигнал светофора и заметил, что для пешеходов включился зеленый сигнал светофора.

Люди начали движение – и в этот момент к ним на большой скорости подъехал автомобиль такси.

На записи видно, как резко тормозит водитель такси, но этого недостаточно: автомобиль заметно снижает скорость и все равно въезжает на пешеходный переход, по которому уже идут люди.

Пешеходы остановились и разминулись с автомобилем, кто-то даже махнул в сторону водителя рукой. Некоторые люди и вовсе замерли у края проезжей части, например, как женщина с зонтиком на разделительной полосе или женщина с коляской на тротуаре.

Читатель говорит, что смог догнать водителя такси и зафиксировать номерные знаки авто, которые он готов передать в Госавтоинспекцию.

– За рулем была женщина лет 40-45, – добавил очевидец.

Это видео – хорошее напоминание пешеходам, что зеленый сигнал светофора не дает гарантии безопасности. Убедиться в безопасности может только сам пешеход.

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