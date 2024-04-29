Лукашисты устроили очередной «хапун» в Барановичах 29.04.2024, 13:48

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Задержали по меньшей мере пятерых мужчин.

По меньшей мере пятерых мужчин задержали силовики в Барановичах, следует из опубликованного ГУБОПиКом видео.

На видео задержанные говорят, что участвовали в акции протеста 9 августа 2020 года.

По информации «Медиазоны», один из задержанных — Петр Зиневич, который вышел на свободу по амнистии в прошлом году.

В 2021 году Зиневича осудили за клевету (статья 188 УК) и приговорили к двум годам химии. В январе 2023 года он освободился по амнистии.

Голос за кадром спрашивает у задержанных, что они делали 9 августа 2020 года. Петр Зиневич отвечает, что просто «шел через площадь».

Еще одного задержанного зовут Дмитрий Блащеница.

Силовики пишут, что против задержанных возбуждены уголовные дела по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них) и угрожают сроком до пяти лет согласно статье.

Напомним, в конце марта в Барановичах за протесты начали рассматривать дела по ст. 342 УК в отношении 17 человек 2 апреля стало известно, что суд за одно заседание осудил за протесты сразу восемь человек.