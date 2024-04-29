Белорус проиграл в онлайн-казино почти 227 тысяч чужих рублей 29.04.2024, 21:04

Его будут судить.

В Кличеве за мошенничество в особо крупном размере будут судить 31-летнего мужчину, который выманил у знакомых 227 тысяч рублей и почти все проиграл в казино.

По данным следствия, с 30 июля 2021 года по 12 мая 2023 года в Кличеве, Бобруйске и Минске мужчина под предлогом развития бизнеса завладел деньгами и имуществом 17 потерпевших на сумму свыше 227 тысячи рублей. Иностранную валюту и белорусские рубли обвиняемому передавали даже без расписок. Потерпевшим хватало устных обещаний о возврате долга.

Как утверждают в прокуратуре, мужчина изначально понимал, что не сможет вернуть своим кредиторам деньги, а большую часть средств он проиграл на ставках в онлайн-казино и игорных заведениях.

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет колонии. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.