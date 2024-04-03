«Слова Лукашенко о войне — последний сигнал для Запада» 7 3.04.2024, 8:01

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иллюстративное фото

Украинский военный отреагировал на заявление белорусского диктатора.

Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне. Его слова прокомментировал майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

В своем телеграм-канале он отметил, что не думает, что «завтра будет наступление из Беларуси на Киев». Однако, по словам Жорина, заявления Лукашенко и объявленные после этого военные учения следует рассматривать как элемент подготовки к будущему участию и в войне с Украиной, и в войне с Европой.

«Де-факто, Беларусь давно потеряла независимость. С территории этой области России с первых дней запускали ракеты по украинским городам. Плюс Кремль всегда любил воевать «ненужными» для Путина людьми – от дебилов-коллаборантов из ОРДЛО до бурятов. Почему бы не задействовать белорусов, которые в представлении РФ являются абсолютно законным «ресурсом», – написал майор ВСУ.

Жорин добавил, что это может быть «одним из последних сигналов для испуганного Запада, что стоит уже собраться и готовиться к войне».