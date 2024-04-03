WP: США предупредили РФ, что теракт будет в «Крокусе» 3.04.2024, 8:11

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За две недели до нападения террористов.

США более чем за две недели до произошедшего 22 марта нападения на «Крокус Сити Холл» передали России информацию о том, что концертный зал может стать потенциальной целью террористов, пишет The Washington Post.

Собеседники WP утверждают, что Вашингтон передал Москве данные о готовящемся нападении за день до публикации посольством США в России сообщения о возможной угрозе теракта в российской столице. Предупреждение было опубликовано на сайте посольства в ночь на 8 марта, в нем в том числе указывалось, что теракт может произойти во время концерта.

«Это вызывает вопросы о том, почему российские власти не приняли более строгих мер по обеспечению безопасности места, где боевики устроили трагедию, в результате которой погибли более 140 человек, а здание было подожжено», — отмечает издание.

WP также напоминает, что подросток Ислам Халилов, который работал гардеробщиком в концертном зале, помогал людям эвакуироваться из здания в ту ночь — в одном из интервью он сообщил, что персонал был предупрежден о возможном теракте.

По словам одного из источников газеты, США также предупредили российские власти о возможной атаке на синагогу в Москве. И 7 марта ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге, готовившегося боевиками ячейки «Исламского государства» «Вилаят Хорасан».