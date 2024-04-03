«Коммерсантъ»: В Беларуси могут запретить карты «Мир» 3.04.2024, 8:54

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Режим испугался вторичных санкций.

Беларусь может запретить использование российских карт «Мир», сообщает «Коммерсантъ». Режим боится вторичных санкций. Ранее карты «Мир» были запрещены в Кыргызстане и Армении.

Запрет также рассматривает Таджикистан, сообщают источники издания.

В странах, где платежные системы принимают подобные решения, держателям карт «Мир» остается проводить операции через дочерние российские банки.

Санкции США против платежной системы «Мир» были введены в феврале 2024 года. На момент введения ограничений карты «Мир» также поддерживались некоторыми банками Казахстана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Кыргызстана, Таджикистана и Кубы