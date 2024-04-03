Могилевчанка попросила Лукашенко помочь, а к ней пришла милиция 11 3.04.2024, 9:21

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Она задержана.

Могилевчанка опубликовала в TikTok обращение к Александру Лукашенко с просьбой о помощи из-за «беспредела милиции» после того, как сотрудники Октябрьского РОВД задержали ее сына. Об этом сообщает правозащитный проект MAYDAY.TEAM.

30 марта женщина разместила на своей странице видео, в котором рассказала, что ее сына задержали за то, что он снимал на видео просроченные товары в различных магазинах и публиковал на своем YouTube-канале.

Она в своем обращении попросила Лукашенко разобраться с «беспределом милиции» и заявила, что «это не единственный случай, который должен стать на заметку».

Однако на обращение отреагировал не Лукашенко, а силовики: 1 марта они опубликовали в одном из своих телеграм-каналов «покаянное» видео сына женщины, где тот «признается» в том, что он якобы «переслал экстремистские материалы с запрещенного телеграм-канала». Кроме того, в тексте силовики сказали «не стонать и не вонять», вероятно, обращаясь к Людмиле.

Ее видео в TikTok уже удалено. Силовики «почистили» также Youtube-канал ее сына. По данным правозащитников, в расписании судов его административное дело не появлялось.