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Воздушные силы Украины: Не исключаем возобновления авиаударов с территории Беларуси

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  • 3.04.2024, 13:27
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Воздушные силы Украины: Не исключаем возобновления авиаударов с территории Беларуси

В ВСУ отреагировали на заявление Лукашенко о войне.

В Вооруженных силах Украины не исключают возобновления авиаударов по Украине с территории Беларуси. Мнение по этому поводу высказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире марафона Единых новостей, комментируя заявление Александра Лукашенко о подготовке к войне, пишет УНИАН.

«Мы уже видели, как белорусский, так называемый, президент уже предоставлял территорию для наступления российских войск во время начала полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем, в частности, и авиационного применения с их территории. Авиация - это высокомобильный род войск, поскольку она за достаточно короткое время может перемещаться на большие расстояния, нести разного рода нагрузки», - отметил он.

Евлаш добавил, что россияне сейчас во время учений используют белорусские аэродромы: «Поэтому естественно, что угрозу она (Беларусь - УНИАН) несет».

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