МИД РФ: В апреле Франция перебросит в Украину 1500 солдат 9 3.04.2024, 13:44

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Их якобы уже приводят в боевую готовность.

Российский МИД пугает переброской французских солдат в Украину. Порядка 1500 военных в апреле могут привести в боевую готовность. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1500 человек для отправки в Украину.

«Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий», — сказала Захарова.

26 февраля на конференции в Париже с участием 20 европейских лидеров президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки западных войск в Украину, а 29 февраля он отметил, что его слова были «продуманными и взвешенными».