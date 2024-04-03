МИД РФ: В апреле Франция перебросит в Украину 1500 солдат

МИД РФ: В апреле Франция перебросит в Украину 1500 солдат9
- 3.04.2024, 13:44
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Их якобы уже приводят в боевую готовность.
Российский МИД пугает переброской французских солдат в Украину. Порядка 1500 военных в апреле могут привести в боевую готовность. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы численностью порядка 1500 человек для отправки в Украину.
«Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий», — сказала Захарова.
26 февраля на конференции в Париже с участием 20 европейских лидеров президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки западных войск в Украину, а 29 февраля он отметил, что его слова были «продуманными и взвешенными».