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Глава МИД Польши о подготовке Лукашенко к войне: Пусть попробует

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  • 3.04.2024, 14:29
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Глава МИД Польши о подготовке Лукашенко к войне: Пусть попробует
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский ответил белорусскому диктатору.

Лукашенко заявил, что готовится к войне. Журналисты «Зеркало» попросили главу министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского прокомментировать заявление диктатора.

— Пусть попробует. Посмотрим, кто выиграет, — ответил Радослав Сикорский.

Напомним, Лукашенко во время поездки в Гродно вновь высказался о войне.

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — заявил Лукашенко (цитата его пресс-службы).

По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.

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