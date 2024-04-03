Глава МИД Польши о подготовке Лукашенко к войне: Пусть попробует

Глава МИД Польши о подготовке Лукашенко к войне: Пусть попробует1
- 3.04.2024, 14:29
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Радослав Сикорский ответил белорусскому диктатору.
Лукашенко заявил, что готовится к войне. Журналисты «Зеркало» попросили главу министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского прокомментировать заявление диктатора.
— Пусть попробует. Посмотрим, кто выиграет, — ответил Радослав Сикорский.
Напомним, Лукашенко во время поездки в Гродно вновь высказался о войне.
«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. «Хочешь мира — готовься к войне» — не я это придумал. Это очень правильно сказано», — заявил Лукашенко (цитата его пресс-службы).
По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники.